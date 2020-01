Agricultura avaluarà si els regants de l'Ebre poden usar biocides contra el llapó i reduir l'alt cost de retirar-lo

El Departament es compromet a mantenir finançament per la lluita contra el caragol maçana quan expiri el grup ad hoc a l'octubre

Actualitzada 15/01/2020 a les 19:15

Les dues comunitats de Regants de l'Ebre han demanat ajuda al Departament d'Agricultura per poder aplicar biocides contra el llapó, les algues que col·lapsen els canals de reg, i reduir l'alt cost que suposa retirar-lo amb maquinària. Calculen que en una campanya com la passada, amb molta proliferació d'aquests macròfits, han d'invertir fins a quatre milions d'euros per netejar el llapó. Demanen certificar i autoritzar l'ús de manganat potàssic o sulfat de coure. D'altra banda, la consellera Teresa Jordà s'ha compromès a mantenir el finançament o crear un nou grup ad hoc, quan expiri, a l'octubre, el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) que ha permès executar un projecte per lluitar contra el caragol maçana des de 2014.