L'Euromed ja no s'atura a l'Ebre i els retards dels Talgo i Regionals marquen el primer dia

Actualitzada 13/01/2020 a les 14:02

A les Terres de l'Ebre, aquest primer dia de funcionament del nou corredor ferroviari ha estat marcat pels retards que han acumulat tots els trens Talgo i Regionals que s'han mantingut, però també perquè l'Euromed ja no s'atura a l'Aldea (Baix Ebre). Els usuaris insisteixen que la nova infraestructura ha de permetre recuperar els temps de viatge fins a Barcelona que hi havia el 2016, abans que s'oficialitzessin els constants retards. S'han reduït alguns minuts però anar en tren a la capital catalana segueix costant, de mitjana, més de dues hores i mitja. A l'exterior de l'estació de l'Aldea, set autobusos han esperat per si fallava alguna cosa i calia fer trasllats per carretera.A l'estació de l'Aldea-Tortosa-Amposta, els usuaris han passat el matí pendents de les pantalles, seguint els retards que han acumulat els Regionals i Talgo de l'R-16 que s'han mantingut per donar servei als usuaris de les Terres de l'Ebre. Alguns han acumulat més de mitja hora de retard però per alguns viatgers ha estat assumible en aquest primer dia de funcionament de la variant de Vandellòs. «Tinguem una mica de paciència, és el primer dia, les coses encara no estan ben fetes i el tren ha anat molt a poc a poc per la nova via», ha explicat Laureano Jiménez, en arribar a l'Aldea des de Barcelona. «Ho he trobat tot normal. Ens han avisat del retard a Tarragona però de seguida ha arribat el tren», ha afegit Manuel París, resident a Sant Carles de la Ràpita.Hi ha hagut consultes als operaris de Renfe sobre la nova planificació però els canvis en els horaris són mínims des de l'estació de l'Aldea, al Baix Ebre. De fet, els usuaris confiaven que es recuperessin els temps de trajecte que es van allargar el 2016. «Aquesta línia clarament ha perdut molt valor. Quan baixes de Tarragona cap aquí, allò que van fer fa uns anys d'ampliar l'horari mitja hora va ser una vergonya, no té cap ni peus i anem cent anys enrere», deia Jiménez. «D'aquí a Barcelona anaves en dos hores i ara costa tres quarts d'hora o mitja hora més i et fa anar fatal. Si ara no es para a Cambrils i Salou, crec que s'hauria d'anar més de pressa», ha demanat José Fernando Riba, veí de l'Aldea.Els retards que es van oficialitzar mentre es feien les obres de la nova variant s'han cronificat i els nous horaris només han rebaixat els temps entre 8 i 11 minuts. Segueixen acumulant-se més de 200 minuts de viatge diaris respecte el 2016 i el nou tren ràpid de Tortosa a Barcelona no funcionarà fins al 3 de febrer. És un servei Avant, amb una freqüència d'anada al matí i una de tornada a la tarda, que ha de compensar els vuit trens Euromed que des d'aquest dilluns, passen de llarg i no s'aturen a l'Aldea.