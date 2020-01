JxCat demana modificar el nou mapa ferroviari de Tarragona

Bel exigeix que ees modifiqui «aquesta estructura de serveis ferroviaris» que, segons ell, perjudica aquest territori

JxCat ha demanat modificar el nou mapa ferroviari de Tarragona, estrenat aquest dilluns amb la posada en marxa de la variant de Vandellòs del Corredor del Mediterrani, segons ha informat el diputat d'aquesta formació, Ferran Bel.La fi de la via única entre Vandellòs i Tarragona ha suposat més de 20 anys de treballs i 700 milions d'euros d'inversió, però, segons el diputat independentista, no millora les necessitats internes de mobilitat de Tarragona.«No és de rebut que avui tinguem pitjors serveis ferroviaris», ni que «els Euromed no parin a l'estació de Tarragona ciutat».Amb la posada en servei de la variant, Tarragona ha perdut tots els trens de velocitat alta, excepte els Talgo, que ara cal agafar-los a l'estació de l'AVE, situada a 13 quilòmetres al municipi de la Secuita.Bel exigeix que el nou Govern espanyol modifiqui «aquesta estructura de serveis ferroviaris» que, segons ell, perjudica aquest territori.