El ple de Tortosa aprova descatalogar el monument feixista del riu Ebre

El govern municipal recorda que correspon al Govern i a l'Estat, com a propietari del monòlit, fer efectiva la retirada

Actualitzada 13/01/2020 a les 19:49

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat, amb l'únic vot en contra del regidor de C's, descatalogar el monument feixista al mig del riu Ebre. Tal i com estava previst, 20 dels 21 regidors de la corporació municipal –tant de JxCat i PSC al govern, com Movem, ERC i la CUP, a l'oposició- han donat suport a la proposta de retirar-lo del catàleg patrimonial del POUM, en el qual va ser inclòs l'any 2007. La iniciativa, aplaudida pels membres de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes que han assistit al ple, no suposarà que el consistori s'encarregui de la retirada. De fet, el govern municipal ha reiterat que no té competències i ha recordat el compromís de la Generalitat de fer-ho a partir de la llei de memòria històrica.