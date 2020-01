Assalten mitjançant butrons sis naus del polígon industrial Baix Ebre de Tortosa la nit de divendres a dissabte

Els lladres, que van obrir forats a les parets des de l'interior, van arribar a forçar almenys dues caixes fortes

Sis naus del polígon industrial Baix Ebre de Tortosa van ser assaltades entre el passat divendres a la nit i dissabte a la matinada. Els lladres van accedir a un dels magatzems, situat a l'avinguda del Japó, forçant la porta metàl·lica amb el sistema conegut com l'obrellaunes. Des de l'interior, van poder accedir a les altres quatre naus contigües mitjançant butrons als murs laterals. Posteriorment, van accedir també fent un forat a la nau d'una altra empresa al carrer D, paral·lel a l'anterior. A l'interior van perforar també les parets per arribar a les dependències administratives. Durant tots aquests assalts els lladres van arribar a forçar almenys dues caixes fortes.Un camioner que anava a carregar en una de les naus va avisar els Mossos d'Esquadra quan passaven divuit minuts de les dues de la matinada. Es tracta d'una empresa dedicada a la distribució d'una coneguda marca de iogurts i productes làctics. Els efectius policials van trobar la porta metàl·lica exterior forçada. El mateix testimoni va relatar que, almenys fins divendres al migdia, havia hagut activitat a les instal·lacions.Des d'allí, els assaltants van accedir a la resta de naus de la mateixa illa, fent butrons a les parets laterals des de l'interior sense que ningú se n'adonés. Es tracta d'instal·lacions ocupades per empreses, entre d'altres, de productes càrnics o de manteniment d'infraestructures ferroviàries.Els lladres també van assaltar les instal·lacions d'una empresa de tiradors i poms per a mobles que es troba al carrer D, paral·lel a l'avinguda del Japó. Van accedir a través d'un forat i, ja a l'interior, van fer forats amb una radial i esbotzar portes amb puntades de peu per poder accedir a les dependències administratives.En els assalts a les sis naus els lladres van arribar, com a mínim, a forçar dues caixes fortes. L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas.