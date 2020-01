Els Mossos crearan una unitat aquàtica amb bases a l'Ametlla o la Ràpita

El nou servei s'espera que entri en funcionament a principis de juliol, tot i que encara no està aprovat

Actualitzada 10/01/2020 a les 10:12

Els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior estan treballant en la creació d'una unitat aquàtica que tindria base als ports de l’Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita, Palamós, Sitges o Vilanova. Segons ha avançat la Vanguardia, s'espera que el nou servei entri en funcionament a principis d'aquest juliol.Amb aquesta nova unitat, de la qual no es coneix la seva denominació, es sancionarà administrativament qui incompleixi la normativa de preservació de l'espai natural i inspeccionarà instal·lacions i activitats d'oci i esportives de la costa catalana. No obstant això, seguirà realitzant tasques a les aigües interiors marítimes que inclouen rius, pous, embassaments i pantans.Segons el rotatiu, l'àrea estarà formada per 17 agents que ja integren la unitat aquàtica de la policia autonòmica des de fa una dècada. Els Mossos d'Esquadra han explicat a Diari Més que, de moment, encara estan treballant en aquest nou projecte i que no està aprovat.Tot i això, esperen obrir una convocatòria dins del cos destinada a aquells agents que disposin de titulació relacionada amb les activitats marítimes i de patronatge d'embarcacions de cara a formar part de la nova secció.A l'hora d'estructurar la nova unitat s'ha tingut en compte les que ja existeixen en d'altres cossos de seguretat com els busos de la Guàrdia Civil, el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), el Servei Marítim, o la secció marítima de l'Ertzaintza.La nova unitat comptarà amb tres ports amb infraestructura, tot i que encara falta concretar-los. Es contemplen els de l'Ametlla de Mar o Santa Carles de la Ràpita a la zona sud; Palamós per la zona nord; i Sitges o Vilanova i la Geltrú per la zona de Barcelona.Amb aquest projecte, els Mossos d'Esquadra esperen augmentar les seves funcions policials al mar. Actualment, les seves competències es limiten a qüestions administratives ja que el passat 12 de març la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va acordar per majoria que la Guàrdia Civil assumís totes les funcions policials. Segons explica la Vanguardia, els serveis jurídics de la Generalitat estan elaborant un informe que avala les competències que els Mossos d’Esquadra tenen al mar com a policia integral, com defineixen l'Estatut i la llei de la Policia de ­Catalunya.