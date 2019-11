Sancionaran l'Ajuntament d'Alcanar per no facilitar la informació al moviment per l'AP-7 gratuïta

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Públic li recorda que està obligat a atendre les peticions

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Públic (GAIP) ha reclamat formalment a l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que faciliti la informació reclamada al consistori per l'entitat «Prou! AP-7 Gratuïta Ja» i sancioni el responsable de no haver-ho fet encara. El passat febrer el moviment veïnal va presentar sis instàncies demanant informació sobre obres de camins i modificacions de planejament, llicències d'obres i activitats, així com expedients de restauració de la legalitat urbanística per entendre els motius del suport municipal a la construcció de les rotondes a la carretera N-340. L'Ajuntament no només s'ha negat a facilitar-la sinó que ha desoït els requeriments de la GAIP, incorrent en dos infraccions molt greus.En l'acord del passat 24 d'octubre que requereix l'obertura del procediment sancionador i que és accessible al portal de la GAIP, l'organisme qualifica de «resistència contumaç i reiterada» l'actitud de l'Ajuntament d'Alcanar a facilitar la informació de caràcter públic i donar compliment a les seves resolucions. Recorda que, davant del fet que no les ha impugnat per la via contenciós administrativa, el consistori està obligat legalment a «complir-les en tots els seus punts». Aquests incompliments, recorden, és per ell mateix «constitutiu de la infracció molt greu al dret d'accés a la informació pública» i preveu l'exigència de responsabilitat sancionadora. En aquest cas, recauria sobre el secretari municipal, a qui el consistori assenyala com a responsable d'executar les resolucions de la GAIP.Segons els fonaments jurídics, l'actitud de l'Ajuntament d'Alcanar rep la qualificació «d'impediment o obstaculització al dret d'accés a la informació pública», fet que també es considera com a infracció molt greu que infringeix aquest dret. Recorda que els funcionaris o càrrecs públics han de conèixer «perfectament l'obligació» de complir les resolucions i que els arguments manifestats com a excusa no es poden adduir en el moment que les resolucions són ja fermes. També retreu el «desinterès municipal a assolir un acord» amb la persona reclamant, que havia renunciat a obtenir diversos documents als quals tenia dret, per trobar una execució alternativa.L'objectiu del moviment veïnal transversal «Prou! AP-7 Gratuïta Ja», segons va recollir l'ACN el passat febrer, era poder accedir a informació pública sobre si podia beneficiar o perjudicar la construcció de les rotondes a la N-340. El Ministeri de Foment, que ja n'ha posat en servei mitja dotzena, en preveu fins a onze en el tram de 66 quilòmetres entre l'Almadrava i les Cases d'Alcanar. Un fet, asseguren, que desvirtua la naturalesa de la via com a eix de comunicació. Els veïns deien no entendre l'interès per part de l'Ajuntament canareu, que va arribar a finançar la redacció del projecte per construir la rotonda de les Cases quan ja era conegut que a partir de l'any nou s'aixecaran els peatges de l'autopista.El passat 14 de juny la GAIP va emetre sis resolucions que estimaven el dret de l'entitat veïnal a obtenir de l'Ajuntament d'Alcanar tota la informació que li reclamaven. Una setmana després el consistori li va comunicar que estimava l'accés a la informació de forma presencial i, posteriorment, reclamant al sol·licitant i portaveu de l'entitat, que aportés documentació social sobre el moviment veïnal transversal.Posteriorment, el 20 d'agost, la GAIP va comunicar al consistori que l'entitat no havia rebut la informació i li va demanar informació sobre les actuacions dutes a terme per complir les resolucions. El sol·licitant, fins i tot, va proposar modalitats d'accés que podien resultar més còmodes per a l'Ajuntament que les acordades. L'organisme també considerava que la reclamació d'informació associativa per part municipal no tenia «cap tipus de fonament» però encara no ha rebut cap resposta formal ni el sol·licitant la informació reclamada.Justament un mes després, representants de l'Ajuntament d'Alcanar es van desplaçar a la seu de la GAIP per plantejar «dubtes sobre la interpretació de la llei de transparència». També van informar que havien citat la persona reclamant per duu a terme l'accés a la informació reclamada i aquesta no va acudir. Considera la Comissió, després de contrastar els fets amb el portaveu del moviment social, que aquesta modalitat d'accés no està prevista i perjudicava la possibilitat d'accedir als documents.Després de requerir de nou i formalment el consistori el passat 7 d'octubre perquè complís els requeriments, aquest va respondre uns dies després que la informació sol·licitada conté dades de caràcter personal que limita legalment el seu accés. També proposava, un cop disposés de tota la documentació, fixar una data per la seva consulta, publicant les actes de les juntes de govern a la seu electrònica corporativa. Finalment, i després de traslladar aquesta resposta al demandant, aquest va confirmar que encara no havia rebut la informació.