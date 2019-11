El Govern aprova la inversió de 2,2 MEUR per les actuacions de regeneració del bosc cremat a la Ribera d'Ebre

Els treballs van començar al setembre i els executa l'empresa Forestal Catalana

Actualitzada 12/11/2019 a les 15:59

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 2,2 milions d'euros a l'empresa pública Forestal Catalana que executa els treballs de restauració dels terrenys forestals afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre el juny passat. Les feines van començar al setembre i consisteixen en la restaurar la coberta vegetal, retirar l'arbrat cremat i disminuir els riscos d'erosió i de sanitat vegetal.Els més de 800 propietaris dels terrenys, que abasten més de 4.000 hectàrees, no han de fer cap aportació econòmica. També s'intervindrà en la millora de la xarxa viària per a la gestió, la prevenció, i l'extinció d'incendis de la zona.Els treballs van començar al setembre, en aquelles zones sobre les que es tenia autorització, una superfície de 1.243 hectàrees. En relació a la neteja vora els vials, s'ha treballat en 61 quilòmetres i en queden 20 per fer. S'han prioritzat per evitar que caiguin arbres sobre els camins.S'ha treballat també en finques de 50 hectàrees i s'espera l'autorització en 78 hectàrees més.