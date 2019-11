Es considera una art prohibida a Catalunya

Actualitzada 12/11/2019 a les 11:19

Un veí d'Amposta ha estat denunciat per la Policia Local per tenir possessió de nou paranys tipus ballesta per la caça de forma il·legal d'ocells. El denunciat va ser sorprès pels agents quan es trobava en possessió d'aquestes arts prohibides al parc del Museu de les Terres de l'Ebre.