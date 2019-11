ERC celebra «la confiança renovada» a l'Ebre després de tornar a ser primera força per quarta vegada

Els republicans guanyen en 49 dels 52 pobles ebrencs

ERC ha tornat a ser primera força a les Terres de l'Ebre per quarts comicis consecutius. Ha duplicat en vots als partits de la dreta i al PSC i ha guanyat en 49 dels 52 pobles ebrencs, incloses les quatre capitals de comarca i les principals ciutats.Els únics pobles on els republicans no han guanyat són Arnes, on es va imposar Jxcat per un sol vot, Prat de Comte on també van guanyar els nacionalistes, i Mas de Barberans, que el PSC manté com a únic feu. A l'Ebre. El president de la federació republicana a l'Ebre, Alfons Montserrat, ha destacat que amb el 35% dels suports, donen per renovada la confiança dels ebrencs per defensar-los a Madrid.Els 5000 vots que ha perdut ERC a l'Ebre se'ls ha endut la CUP. JxCat ha mantingut gairebé idèntics resultats que el 28A i el PSC ha caigut a tercera força, amb quatre punts percentuals menys de votants i la pèrdua d'un altre feu històric Sant Jaume d'Enveja, on l'alcalde Joan Castor, era candidat al Senat.Per altra banda, Vox ha tret més d'11% del vot a Godall , més del 9% al Mas de Barberans i Alfara de Carles i més del 8% a la Galera o a la Sénia, on ha superat el nacionalistes.Els republicans han valorat els bons resultats aquest dilluns després de mantenir la representació institucional del territori, amb la diputada Norma Pujol i el senador Miquel Aubà. També l'Ebre tindrà veu amb Ferran Bel com a diputat per Tarragona de JxCat.Alfons Montserrat, president de la Federació d'ERC a les Terres de l'Ebre ha agraït que els votants ebrencs hagin renovat la confiança en els republicans. «Tornem més forts. Les Terres de l'Ebre són més republicanes, més independentistes i més d'esquerres que abans. Al país, i sobretot a l'Ebre, la nostra gent diu ben clar que la solució a un problema polític passa per la política i passa per l'amnistia i el diàleg. 'L'Spain sit and talk', per construir una república catalana d'acord amb els valors republicans», ha agraït.independentistes segueixin creixent i agraeix els suports rebuts per ser «més necessaris i més forts» en aquesta nova legislatura. «És una resposta clara i contundent en contra sentència de la vergonya, la sentència venjativa.La gent de les Terres de l'Ebre ha sabut omplir les urnes de llibertat. Lluitarem de totes, totes, per una taula de diàleg que ens apropi a un referèndum d'autodeterminació», ha assegurat. «Seguirem molt ferms i deixant-nos la pell per aquelles coses que són imprescindibles per al territori», ha afegit.El senador d'ERC, Miquel Aubà, que ha estat per quarta vegada el més votat a Tarragona i l'Ebre, s'ha tornat a comprometre a treballar en la defensa del territori, de la pagesia i per la millora de les infraestructures. «Presentarem a partir de ja propostes per batallar amb el govern, que veurem quin format té, però que ha de tenir una veu forta de l'Ebre», ha apuntat.