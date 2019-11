Detingut un caçador al Perelló per matar un gat domèstic en una finca

El jove va disparar des de dalt del seu vehicle i amb la propietària de l'animal a pocs metres de distància

Actualitzada 11/11/2019 a les 19:28

Els Mossos d'Esquadra van detenir al Perelló, el passat 27 d'octubre, un caçador que va disparar mortalment contra un gat domèstic en una finca de la població.Els fets van tenir lloc el vespre anterior, quan el caçador, de 18 anys i veí del poble, es desplaçava amb el seu vehicle per un camí rural juntament amb altres companys de cacera. A l'arribar a l'altura d'aquesta finca, segons el relat de testimonis, el noi va aturar-se, va treure la seva escopeta per la finestra i va disparar mortalment contra el gat.La noia propietària de l'animal es trobava a pocs metres de distància i va poder presenciar els fets, que van tenir lloc quan ja era de nit. Agents dels mossos van detenir el caçador l'endemà a la tarda i li van decomissar l'arma.Poques hores després, i un cop comprovat l'arrelament al poble i que disposava de domicili conegut, van deixar sense efecte la detenció, quedant en llibertat. El jove, que es va acollir al seu dret a no declarar en seu policial, està sent ara investigat per un presumpte delicte relatiu a la protecció de la Flora, Fauna i Animals Domèstics.