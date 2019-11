Pretenien usar-los o vendre'ls per concursos de cant

Actualitzada 11/11/2019 a les 14:45

Agents Rurals ha denunciat a dues persones per caçar set pinsans i un tord al Montsià amb mètodes prohibits. Els denunciants utilitzaven llum artificial mentre els ocells dormen als arbres. Els pinsans estaven vius però el tord no. Aquest mètode està prohibit així com la captura dels ocells insectívors. Els sancionats pretenien usar-los o vendre'ls per concursos de cant d'ocells.