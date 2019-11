La sequera acumulada tornarà a reduir a la meitat la producció d'oli al Baix Ebre i el Montsià

El sindicat Unió de Pagesos estima en unes 15.000 tones la producció d'olives prevista i alerta dels baixos preus

Actualitzada 08/11/2019 a les 19:17

La collita d'olives a la DO Baix Ebre i Montsià es quedarà reduïda pràcticament a la meitat d'una collita plena situant-se aquesta campanya al voltant de les 15.000 tones, segons els càlculs de la Unió de Pagesos.En alguns punts molt concrets, fins i tot, les pèrdues poden arribar al 90% per la persistent sequera. La manca de precipitacions acumulada i la seva irregularitat són, segons el sindicat agrari, les causes que expliquen aquesta nova caiguda. Per si això fos poc, els preus han caigut en picat, entre d'altres causes, per l'existència d'importants estocs de la passada collita a Andalusia. Els episodis de vent de les últimes setmanes han provocat importants caigudes d'olives al terra i els productors s'afanyen ara a recollir-les.Unes previsions de «collita curta i molt curtes de preu», ha valorat el responsable de sectors agrícoles de la Unió de Pagesos, Rafel Verdiell. «Portem cinc anys de sequera i les cooperatives se'n ressenten», ha afegit. Per si això fos poc, les olives que durant aquests últims dies el vent ha deixat al terra, de qualitat inferior, s'estan pagant en aquests moments a uns 0,16 euros el quilo, una xifra irrisòria, indica.La caiguda dels preus, en bona mesura, és deguda als estocs acumulats a les almàsseres andaluses. El sindicat, a més, es mostra escèptic sobre l'eficàcia de la mesura d'emmagatzemament privat aprovada la setmana passada per la Unió Europea.Tot i que, sobre el paper, poder retenir importants quantitats d'oli de forma subvencionada durant 180 dies hauria d'ajudar a regular els preus, proposaven al govern espanyol destinar els olis de baixa qualitat a productes com la fabricació del biodièsel.De moment, les cooperatives i productors han de batallar també contra les condicions comercials abusives que imposen les grans cadenes de distribució, que continuen utilitzant l'oli d'oliva verge com un producte ganxo promocional, amb ofertes per sota del seu preu de cost, així com situar els refinats al costat dels olis de soja o gira-sol, perjudicant la venda dels verges.«Un producte estrella als supermercats, acaba sent banal», lamenta Verdiell, tot recordant que molts consumidors encara no coneixen la diferència entre els diferents tipus d'oli.A tot això, apunta el responsable del sindicat, cal sumar els aranzels que ha imposat els Estats Units a les importacions d'oli de l'Estat espanyol, unes càrregues que no pateix el mateix producte de països competidors com Grècia, Itàlia o Portugal.