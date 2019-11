Costes inicia «treballs d'emergència» per recuperar part de la costa d'Alcanar Platja

Les obres serviran per crear una base de pedra d'escullera i un talús per protegir la timba de l'erosió dels temporals

Actualitzada 08/11/2019 a les 11:50

El servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha iniciat «treballs d'emergència» a la costa nord d'Alcanar (Montsià), a Alcanar Platja, per reparar els danys que, «de manera sistemàtica», provoquen els temporals i les llevantades. Per prevenir l'erosió de la platja s'invertiran 160.000 euros en la construcció d'una base de pedra d'escullera i un talús amb la mateixa pedra per protegir la timba. També es milloraran les baranes de protecció. Els treballs s'allargaran durant tot el mes de novembre. L'Ajuntament celebra «la primera actuació» de Costes a Alcanar Platja i confia que sigui «l'inici d'un conjunt d'intervencions necessàries a la costa nord del municipi».L'Ajuntament d'Alcanar ha reclamat durant anys la millora de la zona d'Alcanar Platja i ha aprofitat aquests primer treballs per reclamar al Ministeri que es protegeixi també la boca d'accés a un túnel d'un búnquer de la Guerra Civil que hi ha en aquella zona. Paral·lelament, el consistori ha iniciat un expedient per a aconseguir la declaració dels elements del patrimoni local de la Guerra Civil com a Bé Cultural d'Interès Local (BECIL) i, en conseqüència, que s'incloguin al catàleg de patrimoni cultural català. L'alcalde Joan Roig ha defensat que és «imprescindible» deixar lliure l'entrada al búnquer per poder «dignificar els vestigis bèl·lics del municipi» a mitjà termini.