Un nou servei de xàrter nàutic unirà el port de Barcelona amb el delta de l'Ebre

L'empresa Be Charter ofereix aquesta ruta que s'afegeix a les ja existents des dels ports ebrencs fins les Balears

Actualitzada 07/11/2019 a les 17:53

L'empresa catalana Be Charter oferirà una nova ruta de xàrter nàutic entre el port de Barcelona i el delta de l'Ebre. La iniciativa és la gran novetat de l'oferta de l'activitat de xàrters que la marca Delta Ebre Port ha presentat al saló internacional Charter Expo (ICE) de Viena.Tindrà la sortida des del port de Barcelona i arribarà fins el de Sant Carles Marina de la Ràpita, passant pels ports de Torredembarra i l'Ampolla. La nova ruta se suma a les dues existents entre els port r rapitenc i les Illes Balears: la nord, que va cap als ports de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i Calafat, i la ruta sud, que passa pels ports de les Cases d’Alcanar, Vinaròs, Benicarló, Peníscola i las Fuentes, fins a les Illes Columbretes.La fira International Charter Expo de Viena és el principal aparador professional del xàrter nàutic a Europa i punt de trobada d'operadors, agències de viatge, proveïdors i destinacions.La presentació s'ha fet davant dels professionals internacionals del sector del xàrter nàutic i comptat amb la participació de l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, l'adjunt a la direcció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre, Albert Folch, i els tècnics de l'Oficina de Turisme de la Ràpita i de Ports de la Generalitat.«Tindrem reunions amb diversos operadors als quals volem explicar la situació privilegiada del nostre port. Per una banda, estem al centre del triangle que formen Barcelona, València i les Illes Balears. I per l'altra, la badia dels Alfacs té unes característiques perfectes per gaudir de la navegació, oferint l'entorn natural excepcional del Delta de l'Ebre», ha explicat Caparrós.La promoció feta a Viena s'emmarca en el Pla d'accions 2019 de Delta Ebre Port per potenciar la marca, els ports, les instal·lacions, els serveis i la destinació turística amb la gran oferta de gastronomia, història, cultura, esports nàutics, observació d'ocells i oci que ofereix als visitants.La marca continua apostant per l'arribada dels viatgers de xàrter nàutic per ajudar a promoure el teixit local, els comerços, els restaurants, els museus i les activitats esportives i d'oci. Així mateix, es planteja coordinar amb el territori la promoció de la destinació, d'acord amb el que demanda del xàrter nàutic, proposant noves experiències als turistes del sector nàutic.