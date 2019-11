El Bistrot de Gandesa, millor restaurant a peu de carretera del programa 'Joc de Cartes'

El premi és de 5.000 euros per invertir al propi local

Finalment, #ElBistrot és el guanyador del millor restaurant a peu de carretera a les Terres de l´Ebre. Enhorabona! #JDCTerresEbreTV3 @tv3cat @mrcuines pic.twitter.com/x02BXQxWyf — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 6, 2019

'Joc de Cartes'

El restaurant El Bistrot de Gandesa va ser el guanyador del millor restaurant a peu de carretera de les Terres de l'Ebre a l'últim programa Joc de Cartes de TV3. L'espai gastronòmic presentat per Marc Ribas es va desplaçar fins la Terra Alta i la Ribera d'Ebre per trobar el millor establiment.En el concurs hi van participar Javi Fernández del restaurant la Presa de Flix; Sandra Heredia de la fonda Mas de Subirats de Móra la Nova; Jacob Papasseit de La Beerreria de Móra d'Ebre i, Diana Valimanya del Bistrot de Gandesa. Aquest últim va aconseguir la millor puntuació, un 6,7. El premi són 5.000 euros per invertir en el seu propi local. El restaurant de Gandesa també va aconseguir el Segell Blau d'Agbar en ser l'establiment participant més sostenible i el que fa un ús més eficient de l'aigua.Cada setmana a Joc de Cartes s'enfronten quatre restaurants de la mateixa zona i amb el mateix tipus de cuina. En aquest, els propietaris de cada restaurant són els jutges i han de valorar la competència, mentre Marc Ribas te el vot decisiu per determinar quin restaurant és el millor dels quatre. També es valora l'espai, el servei, la cuina i el preu del restaurant.