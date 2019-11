Acord entre l'Ajuntament d'Amposta i Amical Mauthausen per recuperar la memòria històrica

Signen un conveni de col·laboració estable per difondre la memòria històrica entre finals de segle XX i 1975

L'Ajuntament d'Amposta i Amical Mauthausen han signat un conveni de col·laboració estable per recuperar i transmetre la memòria històrica des de principis de segle XX i fins el 1975.L'acord, que s'ha signat aquest matí a la casa de la vil·la, compromet el consistori a donar suport al Dia Internacional de l'Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat, facilitant la infraestructura necessària per desenvolupar l'acte institucional a imprimir i difondre el material sobre les activitats del projecte Mauthausen/Buchenwald; a facilitar infraestructures i equipaments municipals per al desenvolupament de les activitats i exposicions; participar en trobades d'ajuntaments de la xarxa i implicar els centres de secundària.Per la seva banda, l'Amical Mauthausen es compromet a donar suport a la Comissió de la Memòria Històrica o comissió semblant; participar en els projectes i accions que realitzi el consistori i siguin coincidents amb els objectius de l’associació; realitzar xerrades als centres de secundària de la ciutat; participar i coordinar una exposició sobre la temàtica de la deportació o coordinar amb els centres educatius i altres entitats de la ciutat el bon desenvolupament del projecte Buchenwald/Mauthausen, entre d'altres.L'alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha destacat la importància d'aquests tipus d’acords de col·laboració en un moment històric en què s’estan vivint els ascensos de partits neofeixistes arreu del continent. Un fet que també ha recordat el president d'Amical Mauthausen, Enric Garriga, qui ha posat èmfasi en el fet que per a lluitar contra l'ascens d'aquestes idees cal recuperar la memòria històrica amb la organització d'activitats –educatives i culturals, entre d'altres-.