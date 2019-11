Un veler amb tres tripulants francesos xoca contra les roques de l'escullera a l'Ampolla

Els navegants van saltar a terra pel seu propi peu però l'embarcació no ha pogut ser rescatada encara per fort vent

Actualitzada 06/11/2019 a les 09:22

Un veler es troba des d'aquesta matinada prop de l'escullera de l'Ampolla a l'espera de ser remolcat fins al port. A les 2.35 hores de la matinada, el Centre de Coordinació de Salvament Marítim a Tarragona ha rebut un avís per una embarcació amb tres tripulants que havia xocat contra l'escullera a la població del Baix Ebre.Salvament Marítim va mobilitzar la Salvamar Fomalhaut per tal de rescatar els tripulants i portar l'embarcació fins al port. El veler amb el nom Subi Mago de vuit metres d'eslora va topar contra les roques a causa de les fortes ratxes de vent que bufaven a la zona. Concretament, de 100 quilòmetres per hora.Els tripulants francesos, en un moment donat, van aconseguir saltar a terra pel seu propi peu. Per la seva banda, la Fomalhaut no va poder arribar fins al veler per les condicions meteorològiques adverses. Per aquest motiu i com el vent no ha afluixat a la zona de l'Ebre, Salvament està evaluant com remolcar el veler fins al port.