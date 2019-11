L'Ajuntament de Móra d'Ebre fa marxa enrere i minora l'increment d'impostos i taxes municipals

L’augment inicial del 20% va desencadenar concentracions veïnals

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha decidit fer marxa enrere en l’increment del 20% que havia previst sobre impostos i taxes municipals. Les pressions per part dels veïns, que van convocar concentracions de protesta en contra de l'augment d’impostos, han sorgit efecte i l’equip de govern ha decidit rebaixar l’increment inicial.Així, l’increment de l’IBI i de l’impost de circulació que inicialment era d’un 20%, ara quedarà en un 8,5%. Pel que fa a al rebut de l’aigua, clavegueram i recollida de la brossa, quedarà en un 14%, en comptes del 20% previst. L’equip de govern, reunit aquest dimarts a la tarda, garanteix s’ha treballat per obtenir un estalvi del 60% de l’import previst inicialment. Diu que la rebaixa s’ha obtingut d’altres partides -que s’han reduït o fins i tot eliminat-, i retallant les remuneracions de càrrecs electes i del càrrec de confiança.Segons fonts municipals, l’efecte que la disminució del 60% representa per a una família de quatre membres, amb una habitatge i un vehicle, és un increment mitjà anual de 58 euros, incloent tots els impostos municipals.