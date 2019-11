'Joc de Cartes' busca el millor restaurant a peu de carretera de les Terres de l'Ebre

El programa s'emetrà aquest dimecres, 6 de novembre, per TV3

'Joc de Cartes'

Les Terres de l'Ebre seran les protagonistes del programa Joc de Cartes de TV3 durant la tercera temporada. L'espai gastronòmic presentat per Marc Ribas es desplaçarà fins la Terra Alta i la Ribera d'Ebre per trobar el millor restaurant a peu de carretera. El programa s'emetrà aquest dimecres, 6 de novembre, a les 22.35 hores.Marc Ribas visitarà el Bistrot de Gandesa; la fonda Mas de Subirats de Móra la Nova; La Beereria de Móra d’Ebre; i La Presa a Flix. Totes dues comarques es van veure afectades aquest estiu per un greu incendi.Cada setmana a Joc de Cartes s'enfronten quatre restaurants de la mateixa zona i amb el mateix tipus de cuina. En aquest, els propietaris de cada restaurant són els jutges i han de valorar la competència, mentre Marc Ribas te el vot decisiu per determinar quin restaurant és el millor dels quatre.Durant el concurs no només es tindrà en compte la proposta gastronòmica de cada establiment, sinó que també es valoraran l'espai, el servei, la cuina i el preu del restaurant. Aquest concurs és l'adaptació del format My restaurant rocks, un programa impulsat per Red Arrow International que ja s'ha adaptat a Itàlia, Alemanya i França.El guanyador s'emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu propi local. A més, buscaran quin establiment participant és el més sostenible i el que fa un ús més eficient de l'aigua, per convertir-se en el guanyador del Segell Blau d'Agbar.Els 12 guanyadors del Segell Blau d'Agbar tindran un paper fonamental en el darrer programa de la temporada, ja que es convertiran en jurat d'un gran àpat cuinat per tres escoles d'hostaleria que jugaran per ser la millor de Catalunya.