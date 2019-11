Extreuen mostres d'ADN de 60 soldats de les restes ossiès del Memorial de Camposines

Els perfils s’inclouran a la base de dades del Programa d’identificació genètica

Actualitzada 06/11/2019 a les 12:39

L'any 2017, 4.200 ossos, de 166 soldats, dipositats al Memorial de les Camposines, a la Fatarella (Terra Alta), es van traslladar al laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona per extreure'n l'ADN. Els treballs han permès extreure mostres genètiques de 60 individus que ara es creuaran amb les que familiars de desapareguts i morts a la Guerra Civil han aportat al Banc d'ADN. La consellera Ester Capella ha presidit l'acte de retorn d'aquestes restes al Memorial aquest dimecres on ha posat en valor «l'esforç titànic» que fa la Generalitat per identificar les persones que van quedar enterrades en fosses, vorals de carretera i marges de camins durant la Batalla de l'Ebre.