El servei de transport adaptat del Baix Ebre rep una aportació de 20.000 euros de Repsol

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, i la directora de la Unitat de Negoci de Repsol Espanya, Elena Izaguirre, han signat avui un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’empresa energètica contribueix amb una aportació econòmica de 20.000 euros al finançament del servei de transport adaptat que ofereix l’ens comarcal.Repsol manté aquest compromís de col·laboració des de l’any 2011. Pel que fa al cost total del servei és de 280.000 euros que són finançats, a més de l’aportació de Repsol, pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els usuaris.El servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat, dificultat de mobilitat o persones grans amb dependència, als centres socials d’atenció especialitzada de la comarca. «La col·laboració de Repsol en aquest servei garanteix la seua continuïtat. Es tracta d’un servei que cada vegada té més demanda d’usuaris», ha manifestat Faura.Per la seva banda, la directora de la Unitat de Negoci de Repsol ha destacat que la voluntat de Repsol és fixar compromisos estables amb els entorns i col·lectius més propers als llocs on desenvolupa la seua activitat industrial, impulsant iniciatives que afavoreixen el desenvolupament de la societat.Actualment, un total de 107 persones són beneficiàries d’aquest servei, un servei que utilitzen per desplaçar-se als centres ocupacionals o de dia. Per municipis, la major part dels usuaris procedeixen de Roquetes (30), Deltebre (29), l’Aldea (15), Xerta (10), l’Ametlla de Mar (8) i Aldover (6).Aquest servei es presta a tots els municipis del Baix Ebre, a excepció de Tortosa, que per nombre d’habitants disposa de serveis socials propis.Després de la signatura del conveni els responsables de Repsol, el president del Consell, la vicepresidenta de Serveis a les Persones, Rosalia Pegueroles i la consellera comarcal de Serveis Socials, Laura Fabra, han inspeccionat la flota de vehicles destinats al transport adaptat. Una flota que està formada per cinc vehicles, que ofereixen quatre rutes per atendre les demandes dels usuaris del Baix Ebre.