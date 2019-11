Concentracions veïnals a Móra d'Ebre per rebutjar l'increment del 20% dels impostos municipals

Uns 300 veïns tornen a protestar aquest dilluns en contra de la decisió del govern municipal en l'últim ple

Els veïns de Móra d'Ebre estan en peu de guerra després que el govern municipal aprovés en l'últim ple, el passat dimecres, l'increment dels impostos i taxes municipals en un 20% per a l'any vinent.Unes 300 persones, segons Ràdio Móra d'Ebre, s'han tornat a concentrar aquest dilluns al migdia davant la casa de la vil·la per manifestar la seva protesta en contra de la decisió de l'equip de govern de Junts per Móra d'Ebre per «sanejar» les arques municipals.Els veïns van organitzar una primera concentració i una recollida de firmes dijous al vespre. Les protestes compten amb el suport dels grups municipals a l'oposició, que va votar en bloc en contra al ple.El govern municipal encapçalat per Joan Piñol va portar al ple de, passat 29 d'octubre un pla de sanejament per als pròxims tres anys que hauria de servir per corregir el romanent de tresoreria negatiu amb el qual es va tancar els comptes municipals de 2018.Ho van justificar per «una quantitat important de drets reconeguts» derivats d'impostos com l'IBI en exercicis passats que no es van cobrar i que van acabar deixant un romanent negatiu de prop de 251.000 euros.Davant d'això, han optat per augmentar els impostos i taxes municipals en un 20%, especialment l'IBI, l'impost de vehicles i les taxes d'escombraries i aigua per aquest pròxim 2020. Justifiquen que es tracta d'una situació heretada «d'anteriors mandats», que els ha portat a assumir amortitzacions de crèdit anuals d'entre 500.000 i 600.000 euros.Assenyalen, particularment, el deute generat durant el govern de l'exconvergent i ara de nou regidor Santiago Campos. Argumenten, a més, que la pressió fiscal és similar o lleugerament inferior a la de ciutats amb ràtios d'endeutament importants com Reus i Tortosa.L'oposició en bloc va rebutjar aquests arguments. Des d'ERC va demanar que s'atenués la pujada i es rebaixessin els sous dels regidors dels govern, a més de dosificar les inversions. Un argument similar han plantejat els socialistes.FP-Amunt va recordar les responsabilitats compartides dels governs anteriors i va demanar gravar les grans companyies i propietaris immobiliaris, mentre que Campos va defensar la seva gestió recordant que va fer «un poble nou».Més enllà dels retrets polítics, uns 300 veïns van decidir concentrar-se a les portes del consistori el passat dijous al vespre i iniciar una recollida de signatures per tombar l'increment d'impostos.Denuncien que molts no poden assumir aquesta pujada i retreuen al govern municipal que hagi incrementat la seva retribució, que segons ha apuntat el PSC, suposa més de 260.000 euros anuals. La impopular mesura ha de permetre el consistori recaptar per l'IBI uns 362.000 euros més, 61.2000 el clavegueram i 97.400 per la brossa.En total, el pròxim 2020 la fiscalitat permetrà ingressar el consistori 2.170.000 euros.