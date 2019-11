El vent arrenca la teulada metàl·lica d'un habitatge de Benissanet

Els Bombers ham rebut una trentena d'avisos per la forta ventada, la majoria per retirar arbres caiguts

Actualitzada 03/11/2019 a les 11:39

Els Bombers de la Generalitat han rebut una trentena d'avisos fins a les 10 hores d'aquest diumenge al matí per la forta ventada arreu de Catalunya. Gran part de les actuacions, el 90%, han estat per retirar branques i arbres caiguts, però també s'han assegurat pals de la llum i tendals.Com a incidència més destacada, a Benissanet (Ribera d'Ebre), les ràfegues de fins a 90 km/h de mestral han arrencat la teulada metàl·lica de 10x10 metres d'un habitatge, que ha anat a parar sobre una casa veïna. L'impacte ha malmès algunes de les teules i s'ha avisat una grua de gran tonatge per retirar el teulat metàl·lic, al número 21 del carrer de Sant Vicenç. Dues dotacions dels Bombers –amb l'ajuda d'una autoescala- han actuat a la zona.