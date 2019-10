Retenir metges rurals amb horaris més conciliadors, aposta de Salut al Baix Ebre

Els metges de capçalera atendran quatre matins als consultoris dels pobles i una tarda als CAP Baix Ebre i Roquetes

Actualitzada 31/10/2019 a les 11:56

A la regió sanitària oest de Tortosa, a partir de dilluns, els metges de capçalera atendran quatre dies al matí als consultoris locals i el cinquè, de tarda, als CAP Baix Ebre de Tortosa i el de Roquetes. També hi haurà un equip destinat exclusivament a l'atenció domiciliària per als nou pobles. La reorganització afecta el Mas de Barberans, Alfara de Carles, Paüls, els Reguers, Benifallet, Xerta, Aldover, Jesús i la Raval de Crist. Fins ara, aquests pobles compartien metge, les atencions domiciliàries alentien l'atenció als consultoris i els horaris ballaven d'un dia per l'altre. El nou model vol evitar la fuga dels professionals d'aquesta zona que reclamaven millorar la conciliació familiar.L'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Tortosa Oest compta amb dos CAP - el Baix Ebre de Tortosa i el de Roquetes-, nou consultoris locals, i 21 facultatius especialistes en medicina familiar i comunitària i 20 infermeres. Com ha explicat Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, el model de funcionament no satisfeia ni els facultatius ni els pacients. Els professionals sanitaris, per incidències o baixes, molts cops havien d'atendre dos pobles alhora, havien d'atendre a domicili en ple horari de consulta o passar consulta tres tardes cada setmana. Això generava també que alguns pobles desconeixien els horaris d'atenció mèdica de l'endemà i cap setmana eren els mateixos.»L'organització no era la més ideal», ha reconegut Lleixà. Reduir l'atenció primària als matins als consultoris locals i oferir-la una tarda a la setmana als CAP, no representa per a la gerent «ni una retallada ni una reducció» del servei mèdic als nou pobles afectats. Lleixà ha defensat que el nou model, acordat també amb el personal sanitari, és la manera per garantir també l'atenció als matins. «Fins ara contínuament teníem incidències i el poble que havia de tenir l'atenció durant tot el matí, perdia el professional perquè havia d'anar a un altre poble», ha insistit.Lleixà ha defensat la «necessitat d'adaptar-se als nous models de societat» i de buscar fórmules per remeiar la falta d'especialistes. «Tot canvi pot tenir una resistència d'inici i per a afrontar i trobar solucions als problemes actuals, i de futur si cap, hem de fer les coses diferents. Si ho fem com sempre, continuarem tenint aquesta fuga de professionals i la dificultat de poder retenir-los», ha dit.La directora ha assenyalat que les professions sanitàries canvien i s'ha produït una feminització de les professions mèdiques on la conciliació familiar ha agafat «un pes encara més important». Amb el model acordat només treballaran una tarda a la setmana, un horari que equipara els professionals de Tortosa Oest amb els de la majoria de centres i consultoris locals de les Terres de l'Ebre, i s'evita que demanin trasllats. «Hem de fidelitzar els professionals, perquè és un equip amb moltes dificultats per retenir-los», ha lamentat Lleixà. L'any passat dos facultatius van demanar el trasllat d'aquesta zona a l'Aldea, on només treballen una tarda. Concentrant la tasca assistencial en horari de matí, es millora la conciliació de la vida laboral i familiar que reclamen els treballadors de l'atenció primària.També s'ha tingut en compte que l'àrea territorial reorganitzada té una alta dispersió, com a àmbit rural que és, i cal optimitzar els recursos disponibles. En aquest sentit, Lleixà ha destacat la creació d'un nou equip d'atenció domiciliària a les tardes format per metge i infermera, que estarà ubicat al CAP Baix Ebre, i donarà resposta a les necessitats de visita domiciliària de tots els municipis.Des del CAP Baix Ebre s'atendrà els pacients d'Alfara de Carles, els Reguers, Paüls, Benifallet, Xerta i Aldover, i al CAP de Roquetes s'atendran els de la Raval de Crist, Jesús i Mas de Barberans. Els dies de cobertura al CAP, els metges disposaran d'un tram d'agenda per a què els usuaris dels seus municipis de referència puguin tenir accés a ser visitats a la tarda amb cita prèvia. Sempre hi haurà una franja horària de l'agenda de tarda per tal de cobrir incidències. També es potenciarà l'ús de l'eConsulta, que ja utilitzen un 66% dels professionals de Tortosa Oest.D'aquí a dos mesos, aquests nous horaris es revisaran i es valoraran amb els professionals de primària de l'ICS i els alcaldes, que han esta informats aquest dimecres del nou model, que comença a funcionar el pròxim dilluns.