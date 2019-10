El govern espanyol encarrega a Enagás el segellament definitiu dels pous del projecte Castor

El Consell de Ministres demana a la companyia que tramiti l'expedient en un màxim de sis mesos

Actualitzada 31/10/2019 a les 15:15

El govern espanyol ha encarregat a Enagás que segelli definitivament els pous del projecte Castor. El Consell de Ministres ha demanat a la companyia gestora del sistema gasista, encarregada de la hibernació i el manteniment de les instal·lacions des de finals de 2014, que tramiti l'expedient en un màxim de sis mesos per executar l'actuació.La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha justificat la mesura per evitar que el manteniment –pel qual Enagás reclama encara més de 50 milions d'euros al govern espanyol- d'un projecte que «no serveix al sistema gasista» es carregui sobre les factures del consumidor. «Hem de resoldre que no hagi cost de manteniment i que es tanqui per major seguretat», ha abundat.