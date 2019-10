El Gaià busca guaites ambientals

L’Associació La Sínia vol posar en marxa la Xarxa d’Observadors de la Conca del Riu Gaià

Actualitzada 29/10/2019 a les 21:40

Particulars, col·lectius, entitats i adminstracions dels municipis que conformen la vall del riu Gaià estan cridats a unir-se a la Xarxa d’Observadors Ambientals de la conca del riu Gaià (XOAG), un grup de voluntariat impulsat per l’Associació Mediambiental La Sínia.Un projecte, explica Hèctor Hernández, coordinador de l’entitat, que neix de la voluntat d’involucrar els veïns i veïnes de la conca del Gaià en la conservació de la seva biodiversitat. «Fa temps que estem treballant en aquest objectiu, però la XOAG vol ser un pas més», assegura. «La gent va molt sovint al riu, i ens veuen, ens pregunten… així que vam pensar que podríem demanar-los que col·laboressin més activament, i per això hem volgut crear aquesta xarxa».La idea és formar a tots els voluntaris perquè coneguin els projectes de l’associació, així com les actuals prioritats de conservació de la biodiversitat del riu. Més endavant, detalla, es faran formacions de camp específiques sobre temes que es considerin importants, o que els mateixos voluntaris els puguin demanar.«Busquem la implicació de les persones, cadascú en la mesura que pugui, però la idea també és que aquest grup de persones puguin recollir propostes i siguin actives a l’hora de proposar noves accions de conservació», deia.A la pràctica, explica, el paper dels observadors s’anirà definint en paral·lel als projectes: «Ara per exemple tenim en marxa un treball de seguiment de mamífers de la conca del Gaià. Els voluntaris podrien fer observacions tant dels animals com dels rastres, perquè els ensenyaríem a identificar petjades o excrements. En altres moments puntuals també es poden encarregar de l’observació de les tortugues de rierol, per tal que ens ajudin a fer-ne un cens visual, tant per presència com per absència».«És evident que ningú no es coneix el territori com la gent que hi viu, i aquest és un factor important per a la XOAG. Busquem que els veïns i veïnes s’impliquin en allò que els pot preocupar més, que és allò que tenen més a prop de casa», conclou.El primer pas per engegar el projecte seran les sessions informatives als voluntaris. Així, aquest mateix mes de novembre es faran cinc jornades de presentació i formació de la XOAG als municipis del Catllar (8 de novembre); Vila-rodona (15 de novembre); Altafulla (22 de novembre); Querol (23 de novembre) i Santa Coloma de Queralt (29 de novembre). Per inscriure’s n’hi ha prou d’enviar un correu electrònic a xoag@riugaia.cat o bé un missatge de Whatsapp al tel. 608 029 319.Des de La Sínia recorden que aquesta iniciativa és gratuïta i està oberta a qualsevol veí i veïna interessat en la conservació de la biodiversitat de la conca del Gaià.El projecte d’observadors mediambientals del Gaià va rebre el premi de la segona edició Natura i Societat de la Fundació Girbau, i té el suport dels ajuntaments de la zona.