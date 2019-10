Detingut per cultivar 300 plantes de marihuana en una casa rural de Benissanet

La plantació es repartia en diverses estances amb sistemes de reg, ventilació i enllumenat artificial

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un home relacionat amb un cultiu de 273 plantes de marihuana a l’interior d’una casa rural de Benissanet.Els agents van anar-hi dilluns per comprovar l’existència de la plantació i van observar com dos homes fugien del lloc cap a una zona de difícil accés. L’endemà els Mossos en van poder localitzar i detenir un a Móra d’Ebre. Es tracta d’un home albanès de 23 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet, que ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.A l’interior de l’habitatge es van trobar 273 plantes de marihuana distribuïdes en diverses estances, les quals disposaven de sistemes de reg, ventilació, i enllumenat artificial. També hi havia adobs i fertilitzants per accelerar el creixement de les plantes.