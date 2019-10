La Guàrdia Civil recupera un reliquiari robat fa 40 anys a l'església de Gandesa

L'obra estava incorporada a les col·leccions d'un museu, que en desconeixia l'origen

Actualitzada 24/10/2019 a les 15:04

La Guàrdia civil ha aconseguit identificar i recuperar un reliquiari de gran valor que va ser robat fa més de 40 anys de l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Gandesa, a la Terra Alta.La peça de plata està datada al segle XVI i estava integrada en el Patrimoni Histórico Español.L'operació que ha permès la recuperació de l'obra es va iniciar a principi d'any. A un catàleg de fotografies publicades a internet per part d'un museu municipal van veure un reliquiari amb característiques semblants a les que tenia un el que va ser robat l'any 1979 a Gandesa. Amb tot, el del museu no era exactament igual al que buscaven.Amb tot, finalment es va poder comprovar que en realitat es tractava del mateix reliquiari, però que havia patit modificacions per a evitar que fos reconegut. Gràcies a documentació aportada per un antiquari de la demarcació de Barcelona van poder determinar, per una nota manuscrita, que la peça havia estat adquirida a un particular durant el mateix any 1979, per un milió cinc-centes mil pessetes.El reliquiari va formar part durant any a una col·lecció privada de més de dues mil peces. El propietari la va deixar en herència a un museu municipal, on finalment ha estat localitzada.Segons explica la Guàrdia Civil en un comunicat, amb la col·laboració d'un pèrit del Departament de Cultura de la Generalitat es va concloure finalment que el reliquiari era el de Gandesa. La seva descripció és la d'un reliquiari-custòdia de plata, de 50 cm d'altura, d'estil plateresc, i datat a la primera meitat del segle XVI.La investigació policial també ha determinat que no existia mala fe per part dels responsables de la fundació que gestiona el museu, ja que els intermediaris sempre havien amagat la procedència de l'obra.Les diligències instruïdes van ser entregades al Jutjat d'Instrucció de Gandesa i l'obra es manté al museu on ha estat localitzada fins que el jutge determini la seva destinació final.