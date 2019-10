L'empresa denunciant haurà d'avalar també la meitat dels 4,27 MEUR que reclama al consistori, segons el TSJC

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) haurà de pagar 2,13 MEUR com a mesura cautelar en el contenciós presentat per l'empresa Aqualia, concessionària del servei d'abastament d'aigua potable i de clavegueram, que li reclama un total de 4,27 milions d'euros per factures impagades entre 2009 i 2015. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imposat també a la denunciant que avali la meitat d'aquesta quantitat cautelarment. Aqualia va sol·licitar cobrar l'import total en el moment d'iniciar el procediment judicial, però el consistori s'hi va oposar i, inicialment, els jutjat de Tarragona va descartar adoptar mesures cautelars. El TSJC ha estimat ara parcialment la demanda de mesures, a l'espera de la sentència definitiva.El contenciós, però, es troba a hores d'ara suspès de tramitació, a l'espera que es resolgui un altre sobre la revisió d'ofici que el consistori va fer l'estiu de l'any passat de la modificació del contracte de 2009, que va declarar nul·la. El procediment compta amb un dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora i que no queda qüestionat en la sentència, segons un comunicat municipal.La revisió ha suposat que la relació contractual es torni a regir per les clàusules del 2004 i que Aqualia retornés a les arques municipals 2,53 milions d'euros que va facturar de més, d'acord amb les condicions econòmiques suspeses. Per això, els serveis jurídics de l’Ajuntament estudiaran ara la possible presentació d'un recurs contra la decisió judicial.Prèviament al comunicat municipal, Aqualia en va emetre un de propi en el qual presentava la decisió del TSJC de fer pagar els 2,13 milions d'euros a l'Ajuntament com una sentència ferma. El consistori, per contra, ha volgut recordar que la sentència no respon a la resolució de cap litigi i es tracta únicament d'un procediment de mesures cautelars, pel qual l'empresa també ha de dipositar una garantia de 2,13 milions d'euros.