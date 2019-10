Un sistema amb bandes d'electrorepulsió intentarà erradicar la colònia de coloms que la degrada

Actualitzada 23/10/2019 a les 15:59

El Bisbat de Tortosa començarà la neteja de la façana de la basílica tortosina tant aviat com aconsegueixi el finançament per a la primera fase, de gairebé 100.000 euros, i s'acabin les obres d'urbanització de la plaça de davant del frontispici. L'objectiu és que els primers treballs, els més laboriosos, estiguin llestos l'any que ve. Es reposaran elements trencats i la coberta i recuperaran els colors rosats, negres i blancs del marbre d'aquest monument patrimonial de primer ordre. S'instal·larà un sistema, amb bandes d'electrorepulsió, pues i cables tensats, per evadir la colònia de coloms que hi habita i degrada el monument amb les femtes.El cost total de la restauració es de 600.000 euros. El Bisbat ha sol·licitat ajuts a les diferents administracions catalanes, a l'Ajuntament, la Diputació de Tarragona i la Generalitat, i es faran campanyes de micromecenatge per finançar els treballs. Els arquitectes del projecte han remarcat que la restauració és indispensable per evitar que la degradació sigui irrevocable i per esmenar el mal estat de conservació actual i la «imatge precària» que ofereix ara que la basílica és l'element principal de l'skyline de la ciutat, des que les cases que la tapaven davant del riu Ebre van ser enderrocades.