Les pluges obliguen a suspendre les classes de Primària a Amposta

La llevantada comença a afectar amb força zones del Baix Empordà i les Terres de l'Ebre

Actualitzada 22/10/2019 a les 17:19

Les Terres de l'Ebre

Tallen la circulació de trens

Protecció Civil ha anunciat mitjançant Twitter que les classes de Primària a Amposta han quedat suspeses a causa de les fortes pluges que s'estan produint al municipi i que també afecten bona part del territori català.A les 16 hores, al municipi ebrenc s'hi acumulaven més de 100 mm d'aigua en les darreres tres hores i, per exemple, als Alfacs, la xifra s'incrementava als 122,5 mm.Protecció Civil de la Generalitat manté l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT pel temporal de pluges, vent i mala mar que ja està afectant Catalunya de manera generalitzada. El Servei Meteorològic de Catalunya SMC preveu que la llevantada avanci de mar a terra i de sud-est a nord-oest i que escombri el país en diferents tongades de precipitacions.La llevantada prevista fins a aquest dimecres pels serveis meteorològics a Catalunya ha començat a afectar amb més força diverses zones del Baix Empordà i les Terres de l'Ebre, per bé que s'esperen pluges arreu del litoral i també de les zones interiors.Des dels Bombers s'explica que fins a les quatre de la tarda s'han fet un centenar de sortides, moltes relacionades amb el vent, com ara caiguda de branques d'arbres o altres elements, però que ja n'hi comença a haver relacionades amb inundacions, especialment a indrets com Palamós (Baix Empordà) o l'Escala (Alt Empordà). L'acumulació de pluja obligava també a les cinc de la tarda a tallar dues carreteres, la C-31 a Calonge (Baix Empordà) i la TV-3031 als Guiamets (Priorat).A banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat després que hagi calgut tallar la circulació de trens de la línia R-15 de Rodalies de Renfe entre les estacions de Marçà-Falset i Guiaments per acumulació d'aigua a la zona de vies.Pel que fa als 97 avisos que els Bombers havien atès fins a les quatre de la tarda, 29 han estat a la regió d'emergències Nord, 21 a la Sud, 14 a les Terres de l'Ebre, 9 a la de Girona, 9 a la Centre, 8 a la de Girona i 7 a la de Lleida.El telèfon 112 de Protecció Civil, de la seva banda, ha rebut fins a la mateixa hora 146 trucades derivades de l'alerta del pla d'emergències Inuncat pel temporal de llevant que afecta Catalunya. 23 han estat del Vallès Oriental, 18 del Barcelonès, 12 del Garraf, 11 del Baix Ebre, 9 del Baix Llobregat, 9 del Tarragonès, 6 del Baix Camp, 6 del Maresme, 5 de la Ribera d'Ebre i 4 de l'Alt Penedès.