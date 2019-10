Set ferits, un d'ells greu, en un accident amb un camió, dues furgonetes i un cotxe implicats a Masdenverge

Els vehicles han patit una col·lisió per envestida

Un total de set persones han resultat ferides, una d'elles greu, en un accident amb quatre vehicles implicats a l'AP-7 a Masdenverge. L'accident s'ha produït per una col·lisió per envestida entre un camió, dues furgonetes i un cotxe.El sinistre s'ha produït al punt quilomètric 330 de l'AP-7 al terme municipal de Masdenverge. Per causes que es desconeixen, un camió, dues furgonetes i un cotxe han patit una col·lisió per envestida. Com a resultat set persones han resultat ferides, una d'elles greu.La persona ferida de gravetat ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Tres dels ferits menys greu han estat evacuats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i els altres tres en el mateix estat han estat evacuats a l'Hospital d'Amposta.Al lloc s'han traslladat cinc ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre vehicles dels Bombers de la Generalitat.