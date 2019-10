La Guàrdia Civil auxilia onze cadells de gos abandonats a Jesús

Els cadells es trobaven desnutrits i malalts

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:33

La Guàrdia Civil ha auxiliat a la urbanització semihabitada de Sant Bernabé, de la localitat de Jesús (Tortosa) dues femelles de gos adultes i 11 cadells que es trobaven amb símptomes evidents de desnutrició.L'actuació es va produir a principis de la setmana passada quan agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa, prestaven servei orientat a la protecció de la flora i la fauna pel terme municipal de Jesús, quan van ser alertats per uns veïns avisant dels incessants lladrucs d'uns cadells de gos.Pròxims a la zona van ser vistes dues femelles de gos de raça adulta en actitud agressiva, fet inequívoc que les mateixes estarien protegint una ventrada de cadells. Després de rastrejar una zona de matolls van ser localitzats diversos cadells de cànids amb símptomes evidents de desnutrició i de possibles malalties, establint contacte amb a l'associació protectora d'animals Engrescats d'Amposta per a donar suport a l'operatiu de la Guàrdia Civil en l'auxili dels cànids.Una vegada examinats els animals per part del personal tècnic de l'associació, es va recomanar l'aplicació immediata d'un tractament higienicosanitari d'aquests, quedant aquests en poder de l'associació Engrescats que s'ocuparà de buscar persones interessades en la seva adopció.Aquest tipus d'actuacions estan encaminades a salvaguardar la vida dels animals ja que en estat salvatge disposen de poca esperança de vida i en el cas d'aconseguir l'edat adulta es reproduirien sense cap mena de control, generant greus incidències entre la població canina.Al no ser aquesta actuació l'única que s'ha produït en la zona, s'ha posat en coneixement del consistori de la localitat perquè creuen els mecanismes oportuns a fi d'evitar el creixent número incontrolat d'aquests animals.