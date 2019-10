Els estudiants han secundat de manera desigual les vagues, segons les dades d'Educació

Actualitzada 17/10/2019 a les 14:30

El seguiment de la vaga convocada pels sindicats d'estudiants ha estat desigual a secundària, segons les dades per serveis territorials fetes públiques pel Departament d'Educació. La dada de seguiment més elevada s'ha registrat a les Terres de l'Ebre, amb el 81,6% d'estudiants fent vaga. Els altres dos territoris amb el seguiment més elevat han estat la Catalunya Central (68,45%) i el Vallès Occidental (64,14%). A Lleida, el seguiment ha estat del 54,07%, al Baix Llobregat del 49,56%, al Maresme i el Vallès Oriental del 39,82%, a Tarragona del 35,84%, a Barcelona comarques del 26,63%, a Girona del 24,88% i a Barcelona ciutat del 17,35%.Les dades del Departament d'Educació recullen la incidència de la vaga als cursos de tercer i quart d'ESO, de primer i segon de batxillerat i als cicles de formació professional de gran mitjà i de grau superior.El Sindicat d'Estudiants ha convocat tres dies de vaga, des d'aquest dimecres fins divendres, mentre que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans l'ha convocat per aquest dijous i divendres, per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.