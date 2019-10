Troben un sense sostre mort al parc Teodor Gonzàlez de Tortosa

L'home, romanès de 67 anys, és conegut al barri del Temple

Un veí ha alertat aquest matí de la troballa d'una persona morta al parc Teodor Gonzàlez de Tortosa. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, es tractaria d'un sense sostre de nacionalitat romanesa i de 67 anys.La policia autonòmica ha rebut un avís d'un ciutadà a les 8.45 hores i ha acudit a la zona. El cos policial ha confirmat que no hi ha indicis de criminalitat, tot i que l'home presentava un cop al cap, probablement d'una caiguda. L'autopsia serà l'encarregada de determinar les causes de la mort.La víctima solia dormir en una entitat bancària propera al parc, per la qual cosa era una persona coneguda entre els veïns de la zona.