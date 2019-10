La companyia, que va garantir la circulació de llarga distància per la mateixa via, s'escuda en la rotació de material

Actualitzada 15/10/2019 a les 14:42

Renfe va deixar abandonats aquest dilluns a la mitjanit més d'una vintena d'usuaris de la línia R16, que uneix Barcelona amb Tortosa, després de suspendre sense avisar l'últim comboi de la jornada que sortia en direcció a les Terres de l'Ebre. Tot i que empleats havien reiterat als viatgers que, malgrat el retard acumulat, el tren que havia de sortir tres minuts després de les nou de la nit acabaria prestant servei, dos hores i mitja després l'anunci va desaparèixer de les pantalles de l'estació de Sants sense cap avís per megafonia ni cap treballador de la companyia que donés explicacions. El gestor del servei de Rodalies per encàrrec de la Generalitat s'ha disculpat i s'ha escudat en problemes de rotació de material per les protestes.Fonts de Renfe consultades per l'ACN ha assenyalat que els problemes circulatoris provocats pels talls de via durant les protestes per la sentència del procés i la dificultat en la «rotació de material» van impedir que l'últim tren del dia que connecta Barcelona amb les Terres de l'Ebre acabés sortint. La companyia, que ahir al vespre es vantava en un comunicat d'haver pogut garantir el servei de trens de llarga distància pel mateix corredor mediterrani per on transcorre la R16, ha explicat que va optar per escurçar el trajecte i prestar només el servei entre Tarragona i Tortosa. En canvi, sí que va cobrir el trajecte el tren de la línia R15 fins a Reus, que havia de sortir a dos quarts i tres de nou però que va acabar marxant una hora i mitja després.Una decisió que, en cap moment, es va comunicar als usuaris –incloent persones grans, menors i turistes, entre d'altres-, que van esperar infructuosament fins gairebé a la mitjanit la sortida del comboi. La supressió del tren, cap a dos quarts de dotze, no va ser anunciada. Tampoc cap empleat de Renfe va comparèixer ni va donar explicacions sobre la causa o per donar possibles solucions als afectats. Tot i les queixes d'alguns d'ells, treballadors d'informació de llarga distància es van limitar a oferir la possibilitat de quedar-se a l'estació, amb el permís de les forces policials que l'ocupaven, fins la sortida del primer tren a la matinada o optar per arribar a Vilanova i la Geltrú, llogar un taxi i reclamar les despeses posteriorment. La majoria es van veure obligats a buscar allotjament en hotels o domicilis de familiars i coneguts.«Ens vam equivocar, però s'han de tenir en compte les circumstàncies. Vam tenir problemes al matí a l'aeroport, a passeig de Gràcia i, a la tarda, a Vila-seca. Va ser pel compendi de talls de tot el dia», ha defensat un portaveu de Renfe, que també ha demanat «disculpes» en nom de la companyia i ha animat els afectats a presentar reclamacions.