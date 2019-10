La ramadera d'Alfara nega al jutge que ofereixi espectacles taurins i insisteix que es tracta de temptes

Àngela Mur està denunciada per prevaricació per seguir oferint paquets turístics a la seva explotació de bous braus

Actualitzada 15/10/2019 a les 13:34

La ramadera d'Alfara de Carles (Baix Ebre), Àngela Mur, ha prestat declaració aquest dimarts al jutjat d'instrucció 5 de Tortosa, per la denúncia per prevaricació que va interposar el torero tarragoní Rubén Martín.Mur només ha contestat les preguntes del jutge i ha defensat que la ramaderia únicament ofereix temptejos de bravura, tot i reconèixer que hi assisteix públic, segons ha explicat l'advocat de l'acusació particular, Víctor Barres, de Ramiro Navarro advocats. Amb la declaració de Mur es tanquen les diligències prèvies d'aquest cas que ara el jutge ha de decidir si envia a judici.Àngela Mur i l'exalcalde del municipi, Josep Mas, estan acusats d'un delicte de prevaricació. L'Ajuntament va atorgar una llicència d'espectacles per recuperar l'activitat que havia prohibit un jutjat de Barcelona, després que el Tribunal Constitucional (TC) tombés la prohibició de fer espectacles amb braus a Catalunya.Mas ja va defensar aquest argument en la seva compareixença davant del magistrat al mes de juliol. L'exalcalde assenyalava que amb la revocació per part del TC de la llei 28/2010, que va abolir els espectacles taurins des de l'1 de gener del 2012, la possibilitat d'obrir l'activitat ramadera a visitants estava emparada.Mur i el seu advocat han declinat fer declaracions a la sortida dels jutjats aquest dimarts al migdia. Segons ha explicat l'advocat de l'acusació particular, Víctor Barres, la ramadera només ha contestat a preguntes del magistrat i ha defensat que únicament se celebren temptejos de bravura, com s'ha fet tradicionalment en aquest tipus d'explotacions bovines.«Nosaltres seguim defensant la tesi que l'Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la llei, perquè a la ramaderia l'activitat que es feia fins ara eren espectacles taurins i no de temptejos com diu ella», ha defensat el lletrat. «Mur reitera que són temptes però admet que hi ha públic, sobretot estranger, que visiten el restaurant i les activitats que es fan a la ramaderia, però que són espectacles taurines», ha afegit.