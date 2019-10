Alcaldes i representants polítics llegeixen cartes i al·legats dels condemnats

Actualitzada 15/10/2019 a les 22:22

Un miler de ciutadans s'han aplegat aquest dimarts al vespre al pont de l'Estat de Tortosa en l'acte convocat per ANC i Òmnium. Ha estat un acte molt emotiu, de poc més d'una hora, que ha compungit sobretot quan Josep Ribera, amiga de l'ebrenca Carme Forcadell, ha llegit una carta de la presidenta del Parlament escrita aquest dimarts des de Mas Enric. Hi ha hagut jotes de denúncia contra la sentència, crits de llibertat i l'encesa d'un miler d'espelmes i llanternes de mòbil quan la cantautora Montse Castellà ha cantat 'Què volen aquesta gent'. Les mobilitzacions continuen a aquest dimarts a la nit a Amposta on es farà una seguda popular que s'allargarà fins a la mitjanit. A l'N-340 els manifestants han envaït la via, la qual esta tallada.L'acte ha començat amb les jotes reivindicatives de la Rondalla dels Ports. Després alcaldes i representants polítics del territori han llegit cartes dels presos o part dels seus al·legats finals al judici del Tribunal Suprem. Amb la veu entretallada, una amiga de Carme Forcadell ha llegit unes paraules recents de la presidenta del Parlament que han compungit tots els assistents. Forcadell ha agraït les mostres de suport rebudes sobretot en moments de «petites alegries», com el naixement del fill del Jordi Cuixart o del seu net.«Sabíem que no ens absoldríem perquè ha estat un judici polític que ha servit d'escarment perquè ningú gosi qüestionar la unitat d'Espanya», ha escrit la presidenta del Parlament aquest dimarts des del Centre Penitenciari de Mas Enric. «Soc a la presó per haver estat presidenta de l'ANC, que va ser qui va despertar el somni de llibertat. M'han jutjat per qui sóc, no per haver estat presidenta del Parlament», ha lamentat. «523 dies tancada», ha acabat.Òmnuim i l'ANC ha omplert la façana del pont de l'Estat que mira al monument franquista de cartells per la llibertat dels presos i amb el lema 'Ho tornarem a fer' i quan la convocatòria s'ha donat per acabada e públic ah aprofitat per demanar la retirada del monòlit amb crits de 'fora l'aguilucho'.