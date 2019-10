A presó els cinc integrants d'un grup criminal dedicat als robatoris en establiments comercials i domicilis

La investigació es va posar després que es produïssin una sèrie de robatoris amb força en bars de les comarques del Baix Ebre i el Montsià

13/10/2019

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Terres de l’Ebre han desarticulat un grup criminal integrat per persones de nacionalitat romanesa, albanesa, italiana i espanyola, d’edats compreses entre els 34 i els 53 anys.La investigació es va posar en marxa al mes d’abril d’enguany després que es produïssin una sèrie de robatoris amb força en bars de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Els lladres tenien com a objectiu principal violentar les màquines escurabutxaques i endur-se la seva recaptació.Les gestions d’investigació van conduir els agents a identificar els integrants del grup criminal que hi havia al darrere dels robatoris. Posteriorment van poder constatar que disposaven d’una gran mobilitat geogràfica que els permetia abastar municipis d’arreu de Catalunya. Els investigadors han pogut relacionar els arrestats amb 26 robatoris amb força, tots en establiments comercials i tres a l’interior de domicilis.El 9 d’octubre els agents van poder arrestar tres dels integrants del grup abans de dur a terme l’operatiu policial amb les entrades i escorcolls als domicilis dels investigats justament quan tornaven a casa després de cometre un dels robatoris en un bar de Bellpuig.En el moment de la detenció se'ls va intervenir una gran quantitat de monedes que havien sostret en aquest robatori, a més d’eines i estris destinats al forçament de portes i màquines escurabutxaques.Al cap d’unes hores van poder arrestar un quart integrant del grup i realitzar les quatre entrades i perquisicions als seus corresponents domicilis en els que també s’hi van localitzar més de 10.000 euros en efectiu, la majoria dels quals en monedes, a banda d’eines i diverses peces de roba utilitzades per cometre els fets delictius.El dia 10 d’octubre es va produir la detenció del cinquè membre de la banda.El divendres 11 d’octubre els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a presó per a tots cinc.