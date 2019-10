Troben el cadàver d'una persona en estat avançat de descomposició a Horta de Sant Joan

Segons Mossos apunta que es tracta d'una mort natural

Actualitzada 11/10/2019 a les 18:20

Un grup de persones ha localitzat aquest divendres el cadàver d'una persona en una masia d'Horta de Sant Joan. Aquests haurien avisat als Mossos d'Esquadra, els quals han confirmat la troballa.Segons ha explicat la policia autonòmica, fa mesos que hauria mort, ja que presentava un estat avançat de descomposició. En principi, tot apuntaria a una mort natural, ja que no s'ha vist indicis de violència.Per l'estat en que es troba, l'autòpsia haurà de desvetllar la identitat de la víctima. Els Mossos han explicat que no tenen cap denúncia per desaparició a la zona i que probablement es tractaria d'un rodamón o similar.