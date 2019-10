CCOO inicia una sèrie de jornades de formació contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

La majoria de les empreses ebrenques no tenen plans d'igualtat de gènere. Els delegats sindicals del territori s'han començat a formar per exigir que s'implantin, ara que s'obliga a tenir-ne a les empreses amb més de cinquanta treballadors. En els territoris rurals, com és el cas de les Terres de l'Ebre, el predomini de sistemes patriarcals i masclistes fan que les polítiques d'igualtat de gènere arribin tard a les empreses. Des del sindicat CCOO denuncien que en sectors com la construcció o els serveis, moltes dones al territori pateixen violències i discriminació i per erradicar-ho també s'exigiran els protocols normatius contra l'assetjament sexual o per raó de sexe.Com ha explicat Montse Sanahuja, responsable de polítiques socials de gènere de la Secretaria de la Dona de CCOO a Catalunya, fins ara només les empreses de més de 250 treballadors estaven obligats a tenir plans d'igualtat. Aquest tipus de companyies són molt minoritàries a les Terres de l'Ebre, «es podrien comptar amb els dits d'una mà», com ha assenyalat el secretari general de Comissions a les Terres de l'Ebre, Marc March.Aquest requisit ha canviat. Totes les empreses de més de 50 treballadors han d'anar implementant aquests plans paulatinament i per fiscalitzar i vetllar que així es faci també a les Terres de l'Ebre, el sindicat ha començat a formar les seves delegades i delegats amb l'objectiu que coneguin «els drets i deures que poden exigir a les empreses».Després d'una jornada introductòria a Tortosa on han participat una vintena de representants sindicals, les formacions seguiran per aprofundir en aspectes concrets com la bretxa salarial, la cosificació, l'assetjament sexual o per raó de sexe a la feina, sobre salut i gènere, violència masclista en l'àmbit familiar o col·lectius LGTBI, entre d'altres.«CCOO és un sindicat feminista i és imprescindible i necessari formar els delegats i delegades en totes les qüestions derivades del gènere perquè dintre de les empreses es pugui intentar aplicar i canviar les coses en pro de la igualtat», ha defensat Sanahuja. No hi ha dades estadístiques territorials però la bretxa salarial es disparava el 2018 fins al 40% entre dones i homes pensionistes. El factor rural, amb sistemes encara molt patriarcals i tradicionals, incrementa aquestes desigualtats i frena els canvis dins de les empreses. «Cal un plus de formació a les Terres de l'Ebre perquè es pugui incidir en les empreses i prevenir, no només posar mesures quan ja hi ha hagut un problema», ha insistit Sanahuja.Els representants sindicals han de saber com fer aquests futurs plans d'igualtat perquè sigui una igualtat «real» entre homes i dones a la feina i hauran d'incloure aspectes com la protecció d'aquelles dones que puguin patir violència masclista en el seu àmbit familiar. De fet, es detecta que en alguns sectors a l'Ebre, com la construcció o els serveis «la dona pateix discriminació i violències» i s'ha d'erradicar.La formació i conscienciació arriba al territori també amb el reforç de figures sindicals que treballin en pro de la igualtat de gènere. A CCOO, Tere Guimerà ha assumit la figura del secretariat per la Dona. «Hem de treballar per eradicar la mentalitat masclista i actualitzar-nos. El territori encara està molt endarrerit en aquest sentit», ha denunciat Guimerà.