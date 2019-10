El vehicle va patir una sortida de via a l'AP-7 i, com a conseqüència, es va incendiar, cosa que va obligar a tallar l'autopista

Actualitzada 11/10/2019 a les 12:07

El conductor del camió que va morir en l'accident produït a Ulldecona ahir dijous, 10 d'octubre, era un home de 44 anys, nacionalitat espanyola i veí de Jaén. El vehicle va patir una sortida de via a l'AP-7 a l'alçada d'aquest municipi i, com a conseqüència, es va incendiar.L'accident es va produir a les a les 7.26h al punt quilomètric 337 de l'autopista. Per causes que es desconeixen, el vehicle pesant es va accidentar i va acabar incendiant-se. Arran dels fets, el conductor del camió va perdre la vida.El foc va cremar totalment el camió i també vegetació al voral de l'autopista, cosa que va obligar a tallar-la en ambdós sentits. Es van registrar fins a 10 quilòmetres de retencions.