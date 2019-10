El foc s'ha produït al punt quilomètric 1.081 passades les cinc de la tarda

Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta tarda en l'incendi d'un vehicle a l'N-340 a Amposta. L'avís l'han rebut a les 17.10 hores i han enviat una unitat al punt quilomètric 1.081 en sentit Sant Carles de la Ràpita. Cap persona ha resultat ferida.Un cop allí han extingit el foc de la furgoneta, que ha pogut aturar-se en un pàrquing d'un local que hi ha la via, i ha cremat el 100% del vehicle. També han hagut de fer tasques de neteja, ja que ha deixat una taca d'oli a la carretera d'uns 25-30 metres. El foc l'han donat per apagat a les 17.26 hores.