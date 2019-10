Tortosa congela els impostos i les taxes per a l'any que ve

L'alcaldessa defensa que la millora del context econòmic no justifica un increment de les ordenances fiscals

Actualitzada 10/10/2019 a les 18:23

L'Ajuntament de Tortosa congelarà les ordenances fiscals per al 2020. Els impostos, taxes i preus públics es mantindran com els d'enguany. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i el tinent d'alcalde d'Hisenda, Fernando Saporta, han justificat que les ordenances vigents s'ajusten a la realitat social i que «no és el moment d'aplicar cap increment als impostos» tot i que el context econòmic actual sigui més favorable. L'atur s'ha reduït un 30% els últims 4 anys a la ciutat. Roigé ha assenyalat que la taxa de les escombraries s'ha reduït un 14% els últims 6 anys o que l'increment de l'IPC – del 19,6% els últims 12 anys- no s'ha repercutit als impostos que paguen els contribuents.