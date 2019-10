Mor el conductor d'un camió que s'ha incendiat arran d'un accident a l'AP-7 a Ulldecona

El foc ha cremat totalment el vehicle i també ha afectat vegetació del voral de l'autopista, que ha quedat tallada en ambdós sentits

Actualitzada 10/10/2019 a les 13:42

El conductor d'un camió ha mort el matí d'aquest dijous, 10 d'octubre, en una sortida de via que ha acabat incendiat el vehicle a l'AP-7 a Ulldecona, en sentit València. El foc també ha afectat vegetació del voral de l'autopista i ha activat un total de set dotacions dls Bombers. El sinistre ha obligat a tallar l'AP-7 en tots dos sentits.L'avís del succés s'ha produït a les 7.26h, quan, per causes que s'estan investigant, un camió frigorífic que transportava verdura ha patit una sortida de via al punt quilomètric 337 de l'autopista a Ulldecona, a la zona de les Ventalles, i, com a conseqüència, s'ha incendiat. El foc, que ha causat una visible i densa columna de fum negre, ha cremat completament el vehicle pesant i també ha afectat vegetació del voral de la via. El conductor del camió ha patit cremades i finalment ha acabat perdent la vida.A causa del sinistre l'AP-7 ha quedat completament tallada en aquest punt quilomètric i això ha provocat retencions de fins a 10 quilòmetres en sentit nord i 6 en sentit sud. Cap a les 10h s'ha obert un carril en cada sentit. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc dels fets i han aconseguit estabilitzat el foc cap a les 8.15h. També han acudit a l'indret dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i set patrulles dels Mossos d'Esquadra.Amb aquesta víctima ja són un total de 143 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.