Tres detinguts i 265 plantes de marihuana decomissades en una operació policial a Tortosa

La plantació es trobava repartida en dos finques rústiques, una de les quals comptava també amb conreu indoor

Actualitzada 09/10/2019 a les 12:26

La policia espanyola ha detingut tres persones a Tortosa per conrear marihuana en dos finques d'aquest municipi. El cos els atribueix els suposats delictes contra la salut pública, per distribuir la substància, així com defraudació del fluït elèctric. L'operació va permetre localitzar un total de 265 plantes de marihuana «de gran envergadura» encara en fase de «creixement», que van haver de ser tallades amb motoserra elèctric, amb un pes brut total de 224 quilos. També 200 grams de «substància vegetal de color verd», que el comunicat policial identifica possiblement com a marihuana preparada per a la seva benda, a més d'una gran quantitat de material elèctric per manteniment de les instal·lacions –llums led, ventiladors, aspiradors i climatitzadors-. La investigació s'ha dut a terme amb la col·laboració amb la policia local de Tortosa.Segons la policia espanyola, les persones detingudes, residents a Tortosa, s'encarregaven de tenir cura i mantenir les plantes així com les instal·lacions i la posterior distribució i venda de la substància. La investigació va començar el passat mes de setembre arran les informacions rebudes per veïns i la policia local, que van portar a localitzar dos finques on es trobava plantada la marihuana. En una de les finques, a més, havia una plantació indoor.