Pugen a una trentena les denúncies per estafa en una agència de viatges de la Ràpita

La propietària, que va ser detinguda pels Mossos, s'hauria quedat amb uns 72.000 euros dels seus clients

Actualitzada 09/10/2019 a les 11:40

Els Mossos d'Esquadra han rebut trenta denúncies per estafa de 72.000 euros en una agència de viatges de Sant Carles de la Ràpita. La propietària d'aquest establiment va ser detinguda fa dues setmanes com a presumpta autora dels fets. Els afectats no han pogut efectuar els viatges que tenien contractats perquè les reserves s'havien anul·lat sense justificació o no havien estat mai tramitades, malgrat haver sufragat el cost del viatge. També s'haurien donat casos de pagaments duplicats de forma injustificada. Després de reclamar, sense èxit, el retorn dels diners alguns van decidir denunciar la propietària de l'agència, amb qui havien contractat els viatgers i efectuat les reclamacions. Tot i que, inicialment, eren 21 les denúncies i 58.000 euros la quantitat estafada, la xifra ha crescut durant les últimes setmanes fins les 30 denúncies i els 72.000 euros.La detinguda, una veïna de la Ràpita de 42 anys i nacionalitat espanyola, va quedar en llibertat després de declarar en seu policial pendent de comparèixer davant l'autoritat judicial competent quan sigui requerida.