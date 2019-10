Tortosa regularà l'ús de patinets elèctrics perquè no circulin per les voreres i duguin elements reflectants i casc

L'Ajuntament crearà una comissió per perfilar l'ordenança amb els tècnics i la resta de grups municipals

Actualitzada 08/10/2019 a les 13:05

L'ús del patinet elèctric ha tingut en els darrers mesos un augment significatiu a Tortosa. A falta d'una normativa general que en reguli l'ús i amb la instrucció de la Direcció General de Trànsit (DGT) perquè cada ajuntament ho faci a través d'ordenances municipals, l'Ajuntament de Tortosa ja ha posat a treballar els tècnics per perfilar una normativa. D'entrada se'ls prohibirà circular per les voreres, hauran de portar llums i els usuaris hauran de dur elements reflectants i casc. El reglament i les sancions s'han d'acabar de perfilar en una comissió de treball amb la resta de grups municipals, després que el plenari d'aquest dilluns aprovés per unanimitat la creació d'aquesta ordenança.El patinet elèctric té una velocitat limitada que fa que no se'l consideri un vehicle però a la vegada és incompatible amb la circulació de vianants a les voreres. A Tortosa circulen sobretot patinets del tipus A i B que no superen els 25 quilòmetres per hora i la nova ordenança municipal de Tortosa sobre el seu ús proposarà que circulin per les zones de 30 quilòmetres per hora, els carrils bici o la via verda, entre d'altres.Mentre no arriba una regulació estatal, la DGT, a través de la instrucció 16/v124, ha proposat que siguin els ajuntaments qui ordenin l'ús dels patinets elèctrics als seus municipis. Tot i que la proposta ja havia sorgit en l'última Comissió de Sostenibilitat, al plenari d'octubre, aquest dilluns, es va aprovar per unanimitat la moció d'ERC per crear l'ordenança. «Els tècnics ja han començat a treballar i es constituirà un grup amb totes les formacions per definir la normativa. Es regularà al més aviat possible», ha explicat el tinent d'alcalde de Mobilitat, Fernando Saporta.Tortosa prendrà com a referència altres ordenances, com la de Barcelona, però tenint en compte les singularitats i casuístiques de la capital ebrenca. «No ho volem prohibir sinó regular-los i garantir la seguretat dels usuaris i dels vianants. Són vehicles elèctrics que no contaminen i amb una regulació poden conviure amb el vianant, els vehicles i les bicis», ha defensat Saporta.