L'Observatori de l'Ebre monitoritzarà i modelarà les pertorbacions de la ionosfera

El projecte durarà tres anys i està finançat per l'Agència Estatal d'Investigació

Actualitzada 08/10/2019 a les 19:13

L'Observatori de l'Ebre-Universitat Ramon Llull ha aconseguit finançament per detectar, monitoritzar i modelar les pertorbacions ionosfèriques. El projecte MIRA proposa ampliar el coneixement dels efectes de l'activitat solar sobre la ionosfera i el camp magnètic terrestre. Permetrà dissenyar sistemes d'alerta i mitigar els efectes dels esdeveniments de meteorologia espacial. El projecte està liderat pels investigadors Estefania Blanch i David Altadill, durarà tres anys i està finançat per l'Agència Estatal d'Investigació. L'Observatori ha va aconseguir finançament de l'AEI per estudiar la sequera a través de dades de satèl·lit i per estudiar els impactes de la meteorologia espacial damunt les xarxes de transport elèctric.El grup de recerca que lidera el projecte MIRA té una llarga trajectòria i experiència en la detecció i monitorització de les irregularitats ionosfèriques. Ho avalen publicacions científiques en revistes internacionals de primer nivell i projectes internacionals anteriors que han aconseguit en convocatòries de la Comissió Europea, l'Agència Espacial Europea i l'OTAN.La meteorologia espacial estudia l'activitat solar, els efectes que produeix sobre la Terra i permet predir possibles impactes al planeta, especialment en els sistemes biològics i tecnològics. Les irregularitats ionosfèriques són variacions de densitat de plasma ionosfèric que poden afectar significativament el sistemes tecnològics basats en senyals radioelèctrics.